Artista Frans Krajcberg está internado em Salvador

O artista polonês Frans Krajcberg, 92 anos, está internado no Hospital Espanhol, em Salvador desde o dia 10 de agosto, após sofrer mal estar no município de Nova Viçosa, a 920km da capital. Ele está acompanhado de uma enfermeira particular que não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde do artista.

Nascido em Kozienice, na Polônia, em 1921, Krajcberg está radicado na Bahia desde 1972. Ele recebeu em Paris, em 2012, a Medalha Vermeil, a mais alta honraria da cidade, pela contribuição às artes.

adblock ativo