Artista baiano vence prêmio Gravura EAV + Mul.ti.plo

O artista baiano João Oliveira foi o vencedor do "Prêmio Gravura EAV Parque Lage + Mul.ti.plo", promovido pela Escola de Artes Visuais e a galeria carioca Mul.ti.plo Espaço Arte.

Aos 25 anos, João concorreu com 164 artistas de todo o país, foi um dos três escolhidos para uma residência nas oficinas de gravura do Parque Lage e, destes três, levou o prêmio maior: uma bolsa de residência artística na Scuola Internazionale di Grafica, em Veneza, uma das mais importantes do mundo.

"Foi uma experiência incrível estar totalmente imerso no trabalho, pensar apenas nisso 24 horas por dia, durante quase um mês. E o fato de estar longe de casa inspirou o projeto que desenvolvi neste tempo, que fala de memórias, de lembrança, de saudade", conta João, que concorreu com um políptico formado por várias gravuras em metal, desenvolvido durante a permanência no Parque Lage. Ele embarca para Veneza em outubro.

João Oliveira vive e trabalha em Salvador. Estudou artes visuais e licenciatura em desenho e plástica na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Eba/Ufba) e litogravura e gravura em metal nos cursos regulares das oficinas do Museu de Arte Moderna da Bahia.

Desenvolve o projeto "se preferir, adoce", que investiga e busca na memória íntima e no devaneio da lembrança, elaborar uma produção artística relacionada à gravura e ao desenho expandidos.

Fez sua primeira individual em 2011 e participou de exposições em galerias e museus, via seleção ou editais, como "Esterno", "Circuito das Artes", "Tomar Coca-cola Com Você", "Cabra Cega", "Escultura Nova", "Como Refazer o Mundo" e "Esquizópolis", respectivamente no Museu de Arte Contemporânea Raimundo Oliveira, nas galerias do Conselho e Cañizares, galeria Carlo Barbosa-Cuca, Aliança Francesa, Galeria Acbeu, onde têm obras no acervo, Luiz Fernando Landeiro Arte Contemporânea e no Museu de Arte Moderna da Bahia.

adblock ativo