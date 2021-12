Artigos de James Bond são leiloados para caridade

A casa Christie's começa a realizar, nesta sexta-feira, 28, um grande leilão beneficente de artigos dos filmes de James Bond, entre eles um Aston Martin e uma BMW, como forma de homenagear o 50º aniversário da saga cinematográfica.

O leilão de veículos está marcado para o dia 5 de outubro e será restrito para convidados.

A casa londrina de leilão celebra as cinco décadas, desde a estreia em 1962, de "007 contra o satânico Dr. No", o primeiro filme de Bond, que foi protagonizado pelo escocês Sean Connery.

O Aston Martin preto, conduzido por Daniel Craig em "Quantum of Solace", é o artigo mais valioso, com um preço que pode chegar a 150 mil libras (R$ 493,9 mil), renda que será destinada a uma ONG britânica que ajuda crianças incapacitadas, conhecida como Barnardo's.

O outro veículo que estará à venda é uma réplica da BMW Z8 Roadster, que foi utilizada por Pierce Brosnan, outro ex-James Bond, em "O mundo não é bastante", e tem um preço estimado de 35 mil libras (R$ 115,2 mil).

Além deste leilão exclusivo, que contará com apenas dez lotes, a Christie's realizará outro leilão via internet, entre 28 de setembro e 8 de outubro, com 40 lotes a preços mais acessíveis, a partir de 50 libras (R$ 164,6).

Entre os objetos pertencentes aos filmes do espião, figuram a primeira edição do livro "O Satânico Dr.No" e um vestido e um traje elaborados com recortes de jornais que aparecem em "O amanhã nunca morre", com valores máximos de 1,5 mil libras (R$ 4,9 mil)

Um vestido de seda utilizado pela atriz Halle Barry, em "Um Novo Dia para Morrer", pode chegar a três mil libras (R$ 9,8 mil), enquanto uma mesa de pôquer de "Cassino Royale" pode ser vendida por até cinco mil libras (R$ 16,4 mil).

Além disso, também será leiloado um pêndulo usado por Eva Green em seu papel de "Vesper Lynd", que está avaliado em até três mil libras (R$ 9,8 mil).

O catálogo do leilão inclui também um óculos de sol, um relógio Ômega de aço inoxidável e uma sunga azul, todos os itens utilizados por Daniel Craig, além de uma claquete utilizada em "Operação Skyfall", a última parte da saga, que tem data prevista de estreia para 26 de outubro.

Todos os artigos poderão ser vistos em Londres como parte de uma exposição gratuita na Christie's, aberta ao público até 5 de outubro.

A arrecadação da venda de artigos será destinada a 13 organizações beneficentes, entre elas a Unicef.

