Artesãos e artesãs baianas recebem título honorífico em encontro

Em comemoração ao Dia do Artesão, celebrado nesta terça-feira, 19, o Centro Histórico de Salvador recebeu, à tarde, o 12º Encontro de Artesãs e Artesãos do Estado da Bahia, que reuniu mais de 200 profissionais do ramo.

O evento, realizado na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, com entrada gratuita, foi marcado pelo lançamento da nova edição do selo ' A Bahia feita a Mão' e pela entrega do título honorífico a 24 mestres artesãs e artesãos como reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem.

Promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o encontro contou ainda com cadastramento e renovação da Carteira Nacional do Artesão, avaliação de produtos artesanais, além da apresentação musical de Zelito Miranda e Laurinda Arantes, padrinhos do artesanato baiano em 2019.

Na Bahia, 14 mil profissionais estão registrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Realizado pelo governo do estado, por meio da Setre, o evento teve como objetivo promover a valorização do artesanato baiano.

