Arte para todas as idades na 12ª Mostra Sesc

A Mostra Sesc de Artes - Aldeia Pelourinho, que tem início amanhã e prossegue até o próximo sábado, movimenta Salvador com 12 apresentações artísticas (música, teatro, dança, exposição, performance), além de exposição inédita sobre a trajetória do Teatro Arena, que foi primordial na renovação do teatro brasileiro.



Atividades formativas como painel, roda de conversa, exibição de documentários e intercâmbios de grupos também integram a programação, que reflete o trabalho de nove grupos que representam a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Sergipe.



Ana Paolilo, curadora da mostra e coordenadora geral de produções artísticas do Teatro Sesc Senac, onde a maior parte das apresentações acontece, informa que os investimentos para o evento tiveram custo de R$ 90 mil (parceria entre o Sesc Nacional e Sesc Regional). Em função da crise, as apresentações reduziram este ano de 20 para 12 (serão também apresentadas no centro da capital baiana).



Destaques



Mas não faltam atrações imperdíveis, a exemplo da exposição itinerante Arena Conta... Teatro de Resistência no Brasil (1965-1970), que relembra a trajetória do Teatro Arena e o diretor icônico Augusto Boal.



A iniciativa é uma realização do Sesc e do Instituto Augusto Boal. Ficará aberta de amanhã a 30 de novembro, no Foyer do Teatro. Sete painéis apresentam documentos e fotos das montagens emblemáticas dirigidas por Boal (1931- 2009), como Arena Conta Zumbi, a Arena Conta Tiradentes e Arena Conta Bolívar.



"É muito importante trazer a reflexão do trabalho estético do Teatro Arena e falar do Boal neste contexto da política brasileira", afirma Rapahel Viana, assessor de Artes Cênicas do Departamento Nacional do Sesc. Ele informa que a exposição que chega ao Nordeste irá, alem de Salvador, para Santo Antônio de Jesus (dezembro) e Jequié (janeiro de 2017).



Intervenção urbana



A performer sergipana Maicyra Leão apresenta duas intervenções urbanas. Em Experimentos Gramíneos, que tem início amanhã, às 15 horas, na Praça da Piedade, ela desloca-se por ruas com um regador de água, vestida com uma roupa construída a partir de pedaços de grama artificial. As pessoas estão abertas a fazer diferentes leituras do ato.



Já em Sintonia AM, que acontece quarta-feira, às 12 horas, no Teatro Sesc, ela provoca o público a pensar em coisas obsoletas. "Rádio com sintonia AM, caixinha de música, moedor de carne antiga e um quadro de minha avó são alguns dos elementos que utilizo", entrega a performer, que mescla realidade e narrativa ficcional. Nas duas intervenções, a interação com o público é buscada.



Leitura dramática



A Leitura dramática do texto Ary Barroso: o compositor do Brasil integra comemoração dos 30 anos de carreira do ator Marcelo Praddo. Será realizada amanha, às 19 horas, no Teato Sesc Senac. Grátis.



"Devemos estrear o espetáculo sobre o compositor em dezembro", afirma Marcelo. A direção da leitura (e peça) é de Gil Vicente Tavares.

Já a franco-brasileira Cia Les Trois Cles (Rio de Janeiro) apresenta sábado, às 16 horas, no Teatro Sesc Senac, o espetáculo de teatro de animação A Gigantea. O site www.sescbahia.com.br tem mais informações sobre a mostra.





