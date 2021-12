Arte nova invade Bienal do Recôncavo

A inauguração da décima primeira edição da Bienal do Recôncavo está marcada para a noite deste sábado, 24, com direito a show de reggae do cantor Jeremias Gomes (filho de Edson Gomes), roda de samba, mostra de vídeos, apresentação de DJs e performances.

A festa é uma boa metáfora para a diversidade técnica e estética dos 242 artistas selecionados para a mostra, cuja programação atravessa o verão baiano, oferecendo uma alternativa ao esquema sol e mar da capital.

A lista de motivos que justificam a pequena viagem ao Recôncavo inclui artes gráficas, desenho, escultura, fotografia, grafite, gravura, instalação, objeto, performance, pintura, tapeçaria, videoarte e novas experiências. Os trabalhos representam 15 Estados brasileiros, além de países como Espanha, México e Portugal.

Paisagem sonora - Este ano, o evento fez com que expositores como o gaúcho Marcelo Armani passasse direto por Salvador. "Só conheci o aeroporto e a rodoviária", brinca o artista, que participa da bienal pela primeira vez, apresentando ao público o que chama de "instalação sonora processual".

"Toda a concepção é criada a partir da cidade onde vou expor. Fico vagando com um estúdio portátil e, a cada fragmento de som que extraio, tiro uma foto preto-e-branco do lugar", descreve. Quatro auto-falantes se destacam na obra tranS(obre)por, que revela sons como o do trem que atravessa a ponte Cachoeira-São Félix.

Já na pintura de Viváine Rebouças, a inspiração vem de uma outra tela. "Meu trabalho varia de acordo com o que eu estou vivendo. Além de religião e música, cinema é um dos meus temas preferidos", revela a carioca radicada em Belo Horizonte.

A partir da acrílica sobre tela, ela concebeu Em Algum Lugar da Califórnia, que retrata uma cena do filme Sobre Café e Cigarros, de Jim Jarmusch.

A Bahia marca presença na seleção com obras como Cogito, do fotógrafo Marco Aurélio Martins, que recorre ao fotograma para sugerir uma reflexão. "Quis fazer um contraponto com a fotografia atual, que é muito rápida, sem muita surpresa, e fácil de reproduzir. Esta técnica cria uma obra única, que não tem como repetir", explica o artista, que atua como repórter fotográfico de A TARDE e traz 35 anos de experiência.

Premiação - Logo mais à noite, esses e outros artistas saberão se estão na lista de premiados da mostra. A premiação vai desde menções especiais até o cobiçado curso de especialização na Europa.

