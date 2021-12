Arraiá Salvador começa na próxima sexta no Wet'n Wild

Repleto de grandes nomes do cenário musical nacional, o Arraiá Salvador promete um bom "aquecimento" para a Copa do Mundo e o São João, nos próximos dias 6, 7 e 8 de junho, no Wet'n Wild, na avenida Paralela.

Concurso de quadrilhas, comidas típicas e decoração típica desta época do ano farão parte do evento, promovido pelo Grupo A TARDE em parceria com a On Line Entretenimento.

A festa - que promete transformar o Wet'n Wild em um autêntico arraial do interior em plena capital baiana - reunirá artistas de sucesso em uma grade recheada de fenômenos das diversas vertentes da música popular.

Na abertura, sexta-feira, 6, Dorgival Dantas, Asas Livres, Cangaia, Os Clones, Polentinha do Arrocha e o astro Pablo subirão ao palco para animar a primeira noite da festa.

O Forró das Antigas, que reunirá as bandas Mastruz com Leite, Magníficos, Limão com Mel, Calcinha Preta, Calango Aceso e Forrozão, consagrou-se como uma das celebrações do forró mais requisitadas do país e vai animar o Arraiá Salvador no sábado (7).

O domingo promete. O cantor Luan Santana garante que preparou um repertório exclusivo para a festa. As bandas Estakazero, Kart Love e Caviar com Rapadura, além dos cantores Saulo Fernandes e Tomate, encerrarão a edição 2014 do evento.

Renovação

O Arraiá do Grupo A TARDE (ainda como "da Capitá") teve a primeira edição em 1987. Este ano, o evento se renova e passa a se chamar Arraiá Salvador (o arraiá da capitá).

Serviços como estacionamento amplo, posto médico, além de profissionais do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Juizado da Infância estarão disponíveis para oferecer mais segurança e comodidade.

Na pista, o público encontrará uma praça de alimentação com opções variadas de bebidas e lanches, incluindo comidas típicas, como milho verde, canjica, amendoim cozido, pé de moleque, arroz doce e os famosos licores.

Quem desejar um serviço diferenciado poderá optar pelo camarote, que se destaca como um espaço ideal para quem prefere uma visão panorâmica do palco e plateia.

A preocupação com ações sustentáveis também é um dos compromissos do Arraiá Salvador.

Os resíduos gerados no evento serão reciclados em parceria com uma cooperativa de catadores que fará a coleta.

Todo o material recolhido será vendido pela entidade, que ficará com a quantia arrecadada.

