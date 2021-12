Arraiá da Capitá traz ação solidária em parceria com Liga do Bem durante live show

O retorno do tradicional Arraiá da Capitá, projeto do Grupo A TARDE, com mais de 30 anos de história, traz novidades para entreter e informar o público baiano nesse momento, em que o São João foi afetado pela pandemia do novo coronavírus. Uma programação especial com lives abordando temas como cultura, arte e gastronomia teve início no sábado, 20, e vai até a quarta-feira, 24, quando acontece uma live show com grandes nomes como Zelito Miranda, Banda Eva, Del Feliz e outros.

“O cenário é de notícias pesadas e retração de socialização. O novo modelo do Arraiá, exibido por redes sociais, é uma maneira de trazer um pouco de leveza a uma população tão necessitada de notícias boas e de produtos de primeira necessidade”, conta o Diretor de Marketing do Grupo, Eduardo Dute.

Durante a live, o A TARDE irá realizar uma ação solidária com o objetivo de ajudar a população que passa por dificuldades no período de isolamento social. Em parceria com a Liga do Bem - instituto que ajuda a população através de projetos de educação, saúde, reformas estruturais e soluções em água - será disponibilizado um QR Code para doações.

A Liga do Bem possui mais de 500 voluntários diretos na Bahia e mais de 300 fora do estado. Nélio Chagas, fundador da Liga do Bem, conta que o instituto já transformou a vida de mais de 21 mil pessoas, sendo 15 mil delas crianças e adolescentes, acolhidas em sete instituições e três comunidades na capital baiana, além de cinco cidades no sertão da Bahia.

Nélio Chagas é fundador do Instituto Liga do Bem

“Em tempos de pandemia e incertezas, tentar readaptar os festejos e tradições culturais como o nosso São João, que foram canceladas por conta do isolamento social, é preponderante para tentar manter a autoestima, esperança e levar um pouco de alegria ao nosso povo”, destaca Nélio.

“O Arraiá da Capitá além de cumprir essa importante função, faz um chamamento para que o público, assim como marcas e empresas olhem para aquelas famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade social e precisam do nosso apoio”, completou.

Nélio também explicou a reportagem do Portal A TARDE que, no momento, a única preocupação do Instituto Liga do Bem é garantir a segurança alimentar e de cuidados de higiene para o maior número de famílias.

“Por isso criamos a campanha emergencial União Bahia, gerida pela Liga do Bem, em conjunto com outras ONGs, em que já arrecadamos e entregamos mais de sete mil cestas básicas, totalizando mais de 80 toneladas de alimentos e material de limpeza e higiene doados, beneficiando mais de 30 mil pessoas em mais de 72 comunidades na Bahia”, conta ele.

“Contribuir com a nossa campanha, é apoiar diretamente milhares de famílias que estão sofrendo sérias privações alimentares com o isolamento social. Agradecemos desde já a iniciativa do Grupo A Tarde por ser sempre ponte de comunicação para transformação social, que é uma responsabilidade de todos nós”, finalizou Nélio.

A live show acontecerá na quarta-feira, 24, a partir das 19h, e a programação musical conta com Banda Eva, Flor de Maracujá, Zelito Miranda, Tonho Matéria, Del Feliz e Rode Torres, além da apresentação de Erica Saraiva. A transmissão será feita através do canal do Grupo A TARDE no Youtube.

