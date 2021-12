Arraiá da Capitá é um dos destaques do fim de semana na capital

O São João, maior festa regional do Brasil, é comemorado nos dias 23 e 24 de junho, mas já foi antecipado em Salvador. Neste final de semana, a programação musical da capital baiana contará com diversas atrações de forró. Um dos destaques da programação é o Arraiá da Capitá, evento promovido pelo Grupo A Tarde, que acontece no Wet´n Wild e dá início aos festejos juninos na cidade. Você vai poder acompanhar a cobertura das duas noites da festa em tempo real no blog de São João e pelo Twitter.



A festa vai reunir oito atrações de forró e dos ritmos sertanejo e romântico em apenas dois dias. O primeiro dia do evento, realizado nesta sexta-feira, 28, contará com shows de Flávio José, Seu Maxixe, Adelmário Coelho e Del Feliz. No segundo dia, a animação fica por conta dos grupos Estakazero e Filomena Bagaceira, do cantor e compositor Zelito Miranda e do romantismo do grupo carioca Roupa Nova.

Os forrozeiros Adelmário Coelho e Flávio José vão se apresentar no primeiro dia do Arraiá da Capitá

Mariene de Castro lança o CD "Santo de Casa - Ao Vivo" no Teatro Castro Alves neste sábado

No mesmo dia, o ator e cantor Wagner Moura faz show com a banda “Sua Mãe” no Groove Bar, na Barra, a partir das 22h. Também no sábado e um pouco mais cedo, o cantor e guitarrista Paulinho Oliveira inicia nova temporada de shows intitulada Rock and Roll em Ação 2010, no Café-Teatro Sitorne, no bairro do Rio Vermelho. A apresentação começa às 17h.



O show do cantor e compositor Flávio Venturini, pelo Arte Sesc Apresenta, é indicado para quem prefere apresentações mais intimistas. O mineiro, revelado pelo Clube da Esquina, nos anos 1970, vai lançar na capital baiana o CD/DVD “Não se Apague Esta Noite” no Teatro Sesc Casa do Comércio, na sexta e no sábado, às 21h.

Flávio Venturino apresenta novo álbum em duas apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio

Banda Adão Negro é um dos destaque do Reggae Power Festival, realizado na Praia de Ipitanga

“Se Acaso Você Chegasse” em cartaz somente até este domingo no Teatro Jorge Amado

Escrito e dirigido por Michael Patrick King, "Sex and the City 2" é um dos destaques da programação

