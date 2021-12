Arraiá da Capitá dá apoio às quadrilhas juninas

No ritmo da zabumba e da sanfona, o aquecimento para o Arraiá da Capitá 2010 segue em clima de quadrilhas. Neste domingo, a partir das 17 horas, no Largo da Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, será realizado o último ensaio apoiado pelo Projeto Brahma Fresh Ensaio de Quadrilhas Juninas, com o grupo Forró Balancê. O evento, promovido pelo grupo A TARDE, em parceria com a Febaq (Federação Baiana de Quadrilhas Juninas), a Ambev e o apoio do Faz Cultura e da Prefeitura de Salvador, contribui para a divulgação e a manutenção da tradição das quadrilhas de São João nas comunidades da capital baiana.

De acordo com Emanuel Soares, coordenador de marketing do grupo A TARDE, a ideia do projeto surgiu a partir da necessidade de fortalecer os movimentos quadrilheiros no Estado. “A Febaq procurou o jornal A TARDE em função da dificuldade que tinha em promover os ensaios nos bairros e nas comunidades. Resolvemos, então, abraçar a causa”, justifica.

Ele explica que o Arraiá da Capitá é um dos poucos espaços na Bahia onde os grupos de quadrilha podem apresentar seus trabalhos em competições e concursos. Os ensaios, por sua vez, incentivam os festejos e fortalecem a cultura popular. “O projeto tira a quadrilha dos lugares fechados e as coloca diante da comunidade”, opina Carlos Brito, presidente da Febaq.

Quadrilha Asa Branca ensaia em uma quadra de um Condominio no Cabula



Três grupos juninos já participaram dos ensaios de quadrilhas deste ano. O primeiro deles foi o Forró Quadrilhão, que se apresentou na Caixa D’Água, no dia 15 deste mês. Este será o ano de estreia do grupo no Arraiá da Capitá. Para Gustavo Conceição Carvalho, presidente e coreógrafo, o diferencial da equipe será a quantidade de pares na quadra. Ao participar do projeto, Gustavo não esconde a satisfação. "Foi uma emoção muito boa. Nunca tivemos uma estrutura dessas. Foi como um grande ensaio geral. Uma experiência excelente. Os dançarinos se sentiram como se já estivessem no concurso”, diz.

No dia 16, a quadrilha Asa Branca, campeã do concurso de quadrilhas do Arraiá da Capitá de 2009, mostrou para os moradores do bairro do Cabula o trabalho que pretende levar para a festa junina deste ano. “Aproximar a comunidade é aceitar e perceber que existe um grupo que possui representatividade. É mostrar outra realidade para as pessoas”, defende Alexandre Marcus, diretor do grupo.

No sábado, foi a vez da quadrilha soteropolitana Forró Sem-Teto se apresentar no Largo do Papagaio, no Caminho de Areia. As apresentações foram gratuitas e contaram com a atração musical Trio de Forró, que encerra o ensaio da noite deste domingo.

Estrutura – Com a iniciativa da Febaq e do grupo A TARDE foi possível fazer o melhoramento das quadras dos bairros, que foram todas pintadas para abrigar o evento. A iluminação foi trocada com a ajuda da Sesp (Secretaria Municipal de Serviços Públicos) e uma estrutura de palco e som foi montada em cada localidade. “Além do apoio da Polícia Militar, ainda contamos com 30 seguranças privados e um posto médico da Vitalmed”, completa o coordenador de marketing Emanuel.

Tudo preparado para acolher os grupos como o Forró Balancê, que vem da cidade de Madre de Deus (a 63 quilômetros de Salvador) para mostrar o que sabe fazer de melhor. Com 90 integrantes, entre dançarinos, coreógrafos, banda e profissionais da produção, a quadrilha promete muita cor e alegria na apresentação de hoje. "A gente vem com uma proposta diferenciada. O São João está perdendo a essência. Queremos fortalecer e inovar este trabalho junino, que está, aos poucos, se perdendo", conta a presidente e fundadora, Naide Almeida Ferreira.

Formado há três anos, o Forró Balancê faz um trabalho comunitário com os moradores da Rua Santos Dummond, em Madre de Deus. Este ano, o grupo quer "inovar no São João sem perder a tradição", explica Naide. "O Balancê é para balançar mesmo", garante.

Atrações – O Arraiá da Capitá acontece nos dias 28 e 29, no Wet’n Wild. Ao todo, são 20 quadrilhas que participam do concurso. Além das equipes de dança, atrações musicais se apresentam no evento. Os cantores Flávio José, Del Feliz e Adelmário Coelho abrem a festa, que também traz a banda Seu Maxixe. No segundo dia, tem o grupo carioca Roupa Nova, as bandas Filomena Bagaceira e Estakazero e o cantor Zelito Miranda.

adblock ativo