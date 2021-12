Arnaldo sereno e expressionista

No show, o figurino e o cenário em cinza. No disco, um tom sereno incomum e constante. Fora e dentro do palco, a palavra falada de forma mais silábica e uma maturidade explícita em gestos, decisões, impressões e comportamento. Durante toda a turnê do álbum Qualquer (que passou pelo Teatro Castro Alves em dezembro do ano passado), o cantor e compositor Arnaldo Antunes já indicava qual o clima que esperava para o próximo passo.

E o clima veio no primeiro registro em vídeo de uma apresentação do seu trabalho-solo. Marca da carreira do músico, que por anos foi um dos cabeças da banda Titãs, a vontade de experimentar, brincar e interagir com as linguagens gráfica e sonora, e com a palavra, está presente em Ao Vivo no Estúdio (Biscoito Fino). Em DVD e CD, o trabalho ganha ao imprimir um visual próprio, que o distingue dos habituais audiovisuais ao vivo.

A começar pelo inusitado fato de o show ser gravado dentro do estúdio, em duas sessões, para uma pequena platéia de 25 pessoas (50 ao todo). Com influência direta do cinema expressionista alemão do início do século passado, o DVD tem tomadas não- comuns (como câmera dentro da técnica do estúdio) e traz o registro em preto e branco, com bela fotografia e direção primorosa, assinadas por Marcelo Trotta e Tadeu Jungle, respectivamente.

“Gravamos colorido, mas pensando em preto e branco. Propus trabalhar com um conceito de luz e fotografia bem contrastadas, para afastar da textura dos programas de TV e se aproximar da estética do cinema expressionista alemão. Inclusive o figurino da turnê era em tons de cinza e, no DVD, usamos cores fortes para imprimir bem em P&B. O DVD era um desejo antigo, mas não queria fazer um registro de turnê. Achei que era uma oportunidade de criar algo especial para o vídeo”, explicou.

Sem bateria ou percussão, e com repertório baseado na turnê e versões bem pessoais de músicas como Qualquer Coisa, de Caetano Veloso, ele montou um trabalho no qual evidencia a canção e fez um bom apanhado dos 25 anos de carreira.

“Acho que assim dá pra entender bem as letras, e os arranjos estão muito adequados para poder cantar em tons mais graves, mais perto do meu tom. Nunca tive tanto prazer em cantar como nesse show”, emendou.

Entre os convidados, parceiros antigos, como Branco Mello, Nando Reis e Edgard Scandurra. Também não podiam faltar Marisa Monte e Carlinhos Brown. É

um trabalho bonito que chega com força para a lista de melhores do ano.

adblock ativo