Arnaldo Baptista lança caixa com cinco discos

"Eu sou uma coruja. Dizem que não sou Arnaldo Baptista, sou Arnaldo Morceguista", fala com bom humor o ex-Mutantes da sua rotina notívaga. É no período entre o pôr e o nascer do sol que ele cria músicas e pinturas, no sítio em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde vive recluso e longe dos holofotes, com a esposa, Lúcia Barbosa, desde os anos 1980.

Foi de lá que Arnaldo acompanhou os preparativos para o lançamento do box com parte de sua obra, que chegou às lojas em edição limitada no final de novembro. Cinco dos sete discos gravados pós-parceria com Rita Lee e o irmão Sérgio Dias nos Mutantes ganharam reedição produzida pela Canal 3.

São eles Loki? (1974), Singin' Alone (1982) e Let it Bed (2004) com duas faixas bônus. Os trabalhos com a Patrulha do Espaço, Elo Perdido+, com cinco bônus, e Faremos Uma Noitada Excelente (Ao Vivo), gravados nos anos a década de 1970 e lançados em 1988, tiveram as capas refeitas pelo designer Fernando Brandt nessas edições inéditas em CD.

Assim, a caixa possibilita uma aproximação direta com a obra de Arnaldo, até então de difícil acesso, mesmo em sebos e lojas especializadas. "É perfeito para quem quer entrar em contato comigo. Por exemplo, eu adoro o Elton John, mas não tenho todos os LPs dele".

Discografia

Elaborados em diferentes contextos, os discos que compõem o box sintetizam os principais momentos da carreira de Arnaldo. Loki?, o trabalho mais reverenciado da sua discografia, foi o primeiro gravado após a saída de Os Mutantes e o fim do casamento com Rita Lee. "Estava numa etapa de aventura. Quando pensei em fazer Loki?, muitas pessoas não conseguiam entender, nem eu pessoalmente".

Em Singin' Alone, Arnaldo tem a primeira experiência de gravação de todos os instrumentos, o que se repete em Let it Bed, de 2004. Ele percebe uma mudança estética na sua obra. Enquanto o primeiro álbum é "mais ensolarado e colorido", Singin' Alone, o seu preferido, parece um "abrigo atômico". Sombrio e com pegada rock, o disco foi concebido pouco tempo antes dele se atirar do terceiro andar do Hospital do Servidor Público, em São Paulo, onde estava internado, e sofrer traumatismo craniano.

Depois daquele momento, quando ficou quase dois meses em coma e escapou por pouco da morte, muitas transformações ocorreram na sua vida: saiu de São Paulo, casou com Lucinha, como ele chama a esposa, e passou a ficar a maior parte do tempo no sítio.

Nesse período, Arnaldo conta que também começou a dividir a sua produção entre artes plásticas e música. Ele conta que encontrou uma conexão com um lado infantil na pintura. "Devido a minha quase morte, depois que renasci, fiquei meio infantil, faço brincadeira, mexo com cachorro, criancinha, pessoas de idade, porque tem uma uma certa pureza que remete à origem de tudo. E percebo isso mais nas artes plásticas".

Entre os títulos da discografia do artista, somente Shining Alone (1981) e Disco-Voador (1987) não foram incluídos no box. Para Arnaldo, entretanto, isso não é problema, pois ele considera essas obras "passageiras", situadas no seu tempo. "Há coisas que tem que deixar esquecer um pouco. E eles passaram a ser assim. Prefiro os outros. São coisas de quem está cavucando onde não há adubo ou semente".

Ele lembra que Disco-Voador foi produzido com gravador de dois canais, sem bateria, usando caixa de fósforo, muito longe dos seus padrões atuais de qualidade que refinam cada vez mais face à sua sensibilidade de audiófilo.

Esse rigor (e vocação) na escolha de instrumentos e equipamentos de som, segundo ele, tem raiz na infância, quando convivia com o seu irmão, o engenheiro de som Cláudio César Dias Baptista (CCDB). "Eu comparava o som que ele produzia, digital, transistor, com o som da minha vitrola, uma Telefunken valvulada, que era muito melhor".

Arnaldo é exigente quando o assunto é equipamento de áudio e muitas vezes deixa de fazer o Sarau o Benedito, nome-trocadilho dado às suas apresentações, por não dispor de um P.A. com amplificadores valvulados. "Nenhuma companhia de aluguel possui P.A. valvulado. Então, estou tentando conseguir comprar e não me acomodar com as coisas que estão acontecendo da tecnologia e que eu não concordo".

Enquanto soluciona essa dificuldade, Arnaldo finaliza o seu novo disco de faixas inéditas, Esphera, elaborado completamente pelo artista. Segundo ele, o álbum está "quase pronto", apenas "falta um patrocinador para fazer acontecer". Com a descontração e ironia de sempre, ele brinca: "Acho que tem que ficar na espera" (risos).

