Arnaldo Antunes lança CD que reflete estado de calmaria

Diversidade musical e unidade temática dão o norte de Já É, 16º disco da carreira solo de Arnaldo Antunes. O álbum traz 15 faixas inéditas, nas quais o músico mostra energia para passear por estilos e usar a força da palavra em canções marcadas por temas como fé, alegria, gratidão e solidão.

"Tem uma coesão temática, o diálogo entre músicas e mensagens. Meus discos sempre foram muito diversos, com essa liberdade de transitar entre os gêneros, trabalhar com rock, reggae, samba, xaxado, o que for. É uma geração que vem das conquistas do tropicalismo", afirma.

A harmonia entre as letras pode ser atribuída aos seis meses sabáticos nos quais Arnaldo compôs nove das canções do disco, em viagens a Paraty, Nova York, Índia e Itália.

"Eu vinha de um ritmo muito atribulado, gravando muitos discos em sequência. Geralmente eu componho muito nas férias porque tem uma disponibilidade emocional, pego o violão, fico tocando e as canções vêm espontaneamente, meio que sem encomenda, nem prazo, nem compromisso", conta o ex-Titãs.

Viagens

Da viagem à Índia, nasceram três faixas: Antes, com status de oração, o samba Só Solidão e o mantra Aqui Onde Está. Estas duas últimas composições foram feitas com Marcia Xavier, esposa do cantor, com quem ele também assina Se Você Nadar. Esta se soma à safra de canções feitas na gélida Nova York, Azul e Prateado, o samba Saudade Farta e o rock O Metereologista.

Da temporada em Paraty surgiram Dança, parceria com Marisa Monte, e Peraí, Repara, composta com Marisa e Dadi. As influências tribalistas das faixas são reforçadas pela participação de Carlinhos Brown na percussão e pela voz singela da cantora carioca em Dança.

"A cada disco de cada um de nós tem sempre uma parceria nossa. Sempre que a gente se encontra mantém a mesma fagulha criativa de compor muito e ter uma afinidade intensa", explica Arnaldo Antunes.

Já É apresenta ainda quatro músicas que foram compostas no ano passado, mas que em nada desviam do tom do disco: o xaxado Põe Fé Que Já É (parceria com André Lima e Betão Aguiar), o reggae As Estrelas Cadentes (com Ortton), a romântica As Estrelas Sabem (com Zé Miguel Wisnik) e o rock Na Fissura (com Betão e Chico Salem). Além destas, o álbum traz também Naturalmente, Naturalmente, música de ares tribalistas, um pouco mais antiga, feita com Dadi e Marisa.

A letra do reggae Óbitos (com Péricles Cavalcanti), última a entrar para o disco, é a única que destoa da vibe "paz e amor" do conjunto. A composição enverga para a crítica social e política com frases como "Eles não pegam em armas,/ só em canetas e papéis,/ mas matam mais com suas leis /que atiradores cruéis".

"A melodia que Péricles me mandou, achei que tinha cara muito de reggae de raiz. E o reggae tem essa tradição de letras contundentes. Eu tinha já essas ideias, esse desejo de falar sobre esse tema e aproveitei a ocasião", explica Arnaldo Antunes, que neste disco conta com Kassin como produtor e músicos do cacife de Pedro Sá, Domenico Lancellotti, Kassin, Davi Moraes, Marcelo Jeneci e Jaques Morelenbaum.

Artista múltiplo

Embora tenha desacelerado em 2015, o ano se mostra bastante produtivo para o Arnaldo Antunes de múltiplas linguagens. Além de Já É, que saiu pela Sony em setembro, no segundo semestre ele lançou um livro de poesias e inaugurou uma exposição retrospectiva dos 30 anos de trabalho como artista visual.

O livro Agora Aqui Ninguém Precisa De Si (Cia das Letras, R$ 34,90) sai depois de um jejum de cinco anos, reunindo a produção inédita de poemas visuais. Já a mostra Palavra em Movimento, depois de passar por São Paulo e Brasília, ficará em cartaz na Caixa Cultural Salvador de 10 de dezembro a 31 de janeiro.

"Eu sou compositor de canções, que envolve a palavra cantada. Também não me sinto um artista plástico, eu faço mais poemas visuais, mas sempre tem esse envolvimento com a significação poética. Esse território da palavra em si acaba permeando tudo que faço", sintetiza.

adblock ativo