Os baianos vão ter a oportunidade de assistir ao show do projeto Pequeno Cidadão, criado pelos músicos Arnaldo Antunes, Edgard Scandurra, Taciana Barros e Antônio Pinto. A apresentação vai fazer parte do evento Música para Brincar, dia 25, às 17h, na Concha Acústica. Os ingressos custam R$ 20 (inteira).

No projeto, os músicos se apresentam com seus filhos e apresentam canções inspiradas na experiência como pais e na própria infância. O resultado são músicas que falam da realidade e dos conflitos das crianças, como o momento de largar a chupeta e as obrigações infantis.

|Serviço|

Arnaldo Antunes

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quando: Domingo, 25, às 17h

Quanto: R$ 20 (inteira)



Assista à uma apresentação do projeto:

Da Redação Arnaldo Antunes e Scandurra apresentam Pequeno Cidadão na Concha

adblock ativo