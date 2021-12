Armandinho recebe Luiz Caldas em show no Pelourinho

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Após os festejos do Carnaval, Armandinho faz mais uma edição do seu projeto Armadinho Convida nesta quinta-feira, 10, no Largo Pedro Archanjo, no Centro Histórico da capital baiana, e recebe como convidado Luiz Caldas, o criador da axé music. O show está programado para começar a partir das 21 horas.



Os ingressos custam R$ 5 e R$ 2,5, além de 1 kg de alimento não perecível, e deve ser comprado no local do evento.

| Serviço |

Armandinho Convida

Quando: Quinta-feira, 10, a partir das 21 horas

Onde: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho

Quanto: R$ 5 e R$ 2,5, mais 1 kg de alimento não perecível

