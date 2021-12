Armandinho recebe Durval Lelys em show no Pelourinho

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Durval Lelys é o convidado de Armandinho desta quinta-feira, 17, no projeto Armandinho Convida no Pelô, realizado no Largo Pedro Archanjo. A festa, programada para começar às 20 horas, contará com canções de antigos carnavais, além de músicas de axé music que fazem parte do repertório da banda do artista convidado.

