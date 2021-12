Armandinho recebe a banda Dodô e Osmar nesta quarta-feira

>> Confira outras opções de programação no Roteiro de Música

No seu primeiro show no Pelourinho no mês de março, o músico Armandinho Macedo recebe a banda Dodô e Osmar para fazer uma homenagem aos 60 anos do trio elétrico, pelo Projeto Armandinho Convida, que integra a programação do Tô no Pelô. A apresentação acontece nesta quarta-feira, 3, a partir das 20h.

Além de Armandinho, estarão no comando da festa os músicos Aroldo Macedo (guitarra baiana), Gabriel Macedo (guitarra), André Macedo (vocal), Betinho Macedo (baixo), Jorge Brasil (bateria), Yacoce Simões (teclado), Emanuel Stanchi e Ronaldo Oliveira (percussão).

A festa marca o fim da primeira temporada do projeto, que segue ainda com mais três fases. Depois do período carnavalesco, no qual fez homenagem aos 60 anos da fobica, o instrumentista dá continuidade às suas apresentações ainda no mês de março, até abril, com a temporada "Pop Choro", baseada no primeiro DVD dele. Luiz Caldas, Joatan Nascimento e Yamandu são alguns dos artistas que serão convidados.

A partir de maio e até setembro, o músico entra na terceira fase do projeto e vai animar as noites de quarta-feira do Centro Histórico com o 'Armandinho Convida MPB', com a presença de artistas como Jau e da banda 'A Cor do Som', dentre outras atrações. As apresentações, neste período, serão interrompidas entre junho e julho devido à programação junina do Pelourinho.

'Sinfonia Afro-Brasileiro', a última temporada do Armandinho Convida, será realizada entre os meses de outubro e novembro e contará com a participação da Orquestra Sinfônica da Bahia e de alguns Blocos Afros. O projeto continua com os shows sempre às quartas-feiras, com intervalo de 15 dias, na Praça Tereza Batista.

| Serviço |

Evento: Armandinho Convida

Quando: Quarta-feira, 3, a partir das 20h

Onde: Largo Tereza Batista, Pelourinho

Quanto: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 + 1kg de alimento (meia)

