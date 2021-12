Armandinho e Hamilton de Holanda fazem shows juntos

Dois dos maiores nomes da música instrumental no país, Armandinho e Hamilton de Holanda estarão juntos em apresentações que acontecem quarta, 11, e quinta-feira, 12, às 20h30, no Café-Teatro Rubi (Sheraton da Bahia Hotel). O couvert é R$ 100.

No repertório, composições de Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Ernesto Nazareth se misturam às de Jimmy Hendrix e músicas compostas por eles próprios. Além do show, os dois artistas estão preparando um DVD que conterá um encontro entre eles.

