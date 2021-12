Armandinho e Durval Lelys em show pelos 60 anos do Trio Elétrico

Os guitarristas Armandinho e Durval Lelys, vocalista da Asa de Águia, estarão juntos em show para homenagear ao 60 anos do Trio Elétrico. O encontro, na próxima quarta-feira, 13, marca a estreia do projeto 'Armandinho Convida no Pelô' - que faz parte da programação 'Tô no Pelô' -, na Praça Tereza Batista, Pelourinho.









