Armandinho, Durval, Luis Caldas e Pepeu Gomes participam do Sarau du Brown

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O segundo Sarau du Brown, que será realizado no dia 30 de janeiro, no Museu du Ritmu, no Comércio, contará com as participações especiais de Armandinho Macedo, Durval Lelys, Luis Caldas e Pepeu Gomes. Os ingressos para a festa estão disponíveis para venda nos balcões da Ticketmix e custam R$ 40 (pista).

O evento está programado para começar às 18 horas. A abertura fica por conta do grupo Lateral Elétrica. O encerramento será feito pela banda Dida. Realizado há quatro anos, a festa acontece durante o verão baiano e reúne música, dança, moda e artes visuais.

Na semana passada, no primeiro Sarau du Brown do ano, o cantor e compositor Carlinhos Brown recebeu Roberta Sá, Pedro Luís, Toni Garrido e Amanda Santiago, cantora baiana que seguiu carreira solo após sair da banda Timbalada.



| Serviço |



Sarau du Brown

Quando: 30 de janeiro, a partir das 18 horas

Onde: Museu du Ritmu, Comércio

Quanto: R$ 40

adblock ativo