Armandinho Convida recebe Luiz Caldas em nova temporada

>> Confira outra opções de programação no Roteiro de Música



O guitarrista baiano Armandinho recebe o cantor, compositor e multi-instrumentista Luiz Caldas, nesta quarta-feira, 17, a partir das 21 horas, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, para o show de abertura da segunda temporada do projeto Armandinho Convida. Nesta edição, o evento prestigia o choro.

| Serviço |



Evento: Armandinho convida Luiz Caldas

Dia/Hora: Quarta-feira, 17, às 21h

Local: Praça Tereza Batista - Pelourinho

Ingresso: R$ 5 e R$ 2,5 + 1 kg de alimento não perecível

adblock ativo