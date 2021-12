Arlindo Cruz respira sem aparelho e filho quer doar equipamento

O sambista Arlindo Cruz voltou a respirar sozinho, sem ajuda do equipamento de traqueostomia a que estava submetido.

O aparelho foi retirado na manhã desta terça-feira, 28, segundo informou o assessor dele. "Agora depende do corpo dele para estimular a volta da fala", disse.

No Instagram, o filho do cantor, Arlindinho, publicou um vídeo em que mostra o pai 'conversando' com a irmã por meio de uma chamada de vídeo.

"[Ele] está doido para conseguir voltar a falar logo, vamos continuar nas orações", escreveu ele na legenda. Arlindinho informou ainda que quer doar a cânula de traqueostomia utilizada pelo pai.

"O aparelho custa em torno de R$ 7 mil e gostaríamos de doar para alguém que precise e não tenha condições para comprar. Me conte a situação e escolheremos 'aleatoriamente' alguém para ganhar", disse.

