Arlindo Cruz pode receber alta no começo da próxima semana

A família do músico Arlindo Cruz foi informada pela equipe médica do sambista de que ele poderá ter alta na próxima segunda ou terça-feira, informou o assessor Wesley Cavalcante ao E+.

A expectativa animou os familiares do cantor. Ainda no clima da vitória do Brasil sobre a Costa Rica na manhã desta sexta-feira, 22, eles publicaram uma foto de Arlindo vestindo adereços verde e amarelos.

"Últimos preparativos para ver o próximo jogo da seleção em casa!", diz a legenda. Wesley contou que a família está ocupada com os ajustes finais nas adaptações da casa necessárias para que Arlindo volte ao local.

O sambista foi internado em março de 2017 por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC). Atualmente, ele está internado no Hospital Placi, no Rio de Janeiro.

