Arlindo Cruz deixa a CTI e vai para unidade semi-intensiva

Na noite deste domingo, dia 28, Arlindo Cruz deixou o centro de terapia intensiva no hospital Casa de Saúde São José, localizado no Rio de Janeiro, e foi levado para a unidade semi-intensiva. A informação foi confirmada pelo escritório do cantor.

De acordo com um representante de seu escritório, Arlindo está melhor e com evolução dentro do que é esperado pela equipe médica. O processo é bastante lento, mas o cantor tem apresentado melhoras importantes.

Internado desde o dia 17 de março, quando sofreu um AVC em sua casa, Arlindo Cruz respira sem a ajuda de aparelhos e já responde à alguns estímulos.

