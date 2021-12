Arlindo Cruz apresenta antigos sucessos no Cais Dourado

>>Clique aqui e veja o roteiro de música



Arlindo Cruz está de volta a Salvador. O sambista desembarca na capital baiana para fazer o show “Arlindo Cruz – MTV Ao Vivo” no dia 7 de novembro, um domingo, no Cais Dourado, no bairro do Comércio. A apresentação faz parte do evento “Maratona do Samba em Salvador”, que reúne ainda, no mesmo dia, as bandas locais Fora da Mídia, Movimento, Nosso Ritmo e Rota do Samba.

Arlindo Cruz - MTV Ao Vivo

Onde: Cais Dourado, Avenida Jequitaia, 102, Comércio

Quando: 7 de novembro (domingo), a partir das 14h

Quanto: 1º Lote: R$ 50 (casadinha), R$ 30 (individual) e R$ 50 (camarote)

Informações: 3332-0614

