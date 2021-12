Ariano Suassuna recebe alta e tratamento continua em casa

O escritor Ariano Suassuna recebeu alta do Real Hospital Português no início da tarde desta terça-feira, 27. Segundo o boletim médico, o estado de saúde do pernambucano "continua evoluindo bem e vai prossegir com o tratamento em domicílio".

Ele deve manter repouso por mais 30 e não poderá receber visitas.

O escritor, de 86 anos, sofreu um infarto agudo do miocárdio na última quarta-feira, 21, em Recife. Ele se sentiu mal e foi encaminhado para o Real Hospital Português, onde ficou em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Na sexta-feira, 22, após fazer exames médicos, foi transferido para um apartamento.

