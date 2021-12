Ariano Suassuna é homenageado em mostra fotográfica

Ariano Suassuna será homenageado no projeto Calendário do Ateliê da Fotografia na mostra "Pedras no caminho, castelos no coração. Um tributo a Ariano Suassuna", com treze imagens que remetem ao imaginário do escritor. A exposição começa nesta terça-feira, 16, às 19h, e fica em cartaz até dia 16 de fevereiro no Póstudo GaleriaBar.

O projeto, idealizado pelo baiano Mário Edson, tem a maioria de suas fotos no Vale do Catimbau, sertão pernambucano. Trinta e seis imagens contemplam um calendário e uma mostra fotográfica que percorrem as obras de Ariano, além da utilização de textos e citações do escritor. Um vídeo sobre a obra de Suassuna será exibido na exposição.

