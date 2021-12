Ariano Suassuna apresenta aula-espetáculo em Salvador

O poeta, romancista, ensaísta e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, vem a Salvador na próxima quarta-feira, 16, às 20 horas, com o projeto "Ariano Suassuna - Arte com Missão" para uma aula-espetáculo gratuita no Teatro Castro Alves (TCA).

Na ocasião, Suassuna irá discutir sobre arte, mercado e identidade cultural, e, além desta apresentação, uma exposição fotográfica e um ciclo de filmes relativos ao pensamento, vida e obra do autor, também serão expostos no Foyer da Caixa Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, no Centro.

Os ingressos - até dois por pessoa - devem ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 12 horas.

