Ariana Grande, queridinha do pop, vem ao Brasil pela primeira vez em outubro

Ela é comparada a Mariah Carey e estourou com o hit pop Problem, gravado ao lado da rapper Iggy Azalea. As credenciais de Ariana Grande, nova queridinha do pop, só crescem. E, agora, a cantora desembarcará no Brasil pela primeira vez.

A norte-americana de 22 anos fará seu debute em solo brasileiro com uma performance em São Paulo, conforme foi anunciado pela Time for Fun, nesta terça-feira, 18. O show será realizado no dia 25 de outubro, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Os ingressos da parada paulistana da turnê The Honneymoon começam a ser vendidos a partir do dia 26 de agosto e custam de R$ 260 a R$ 660.

A cantora pop surgiu como tantas outras do gênero, na televisão. Ariana era Cat Valentine, da série Victorious, do canal por assinatura infantil Nickelodeon. A carreia musical não parecia demorar a vir.

Ela foi escalada para realizar os shows de abertura de Justin Bieber em 2013, mesmo ano que realizou a primeira turnê própria, impulsionada pelo sucesso do álbum de estreia Yours Truly.

Em 2014, ela lançou o segundo disco, My Everything, que estourou nas paradas com hits como "Problem", "Break Free" e "Love Me Harder".

