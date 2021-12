Aretha Franklin divulgou o primeiro single de seu novo álbum. A cantora norte-americana surpreendeu a todos com uma versão explosiva de Rolling in the Deep, de Adele. Sings the Great Diva Classics tem ainda regravações de cantoras como Alicia Keys, Etta James, Gloria Gaynor e Sinéad O'Connor.

Uma versão de luxo limitada em vinil estará disponível para pré-venda nesta terça-feira, 30. Alguns fãs sentiram falta de Mariah Carey no álbum, já que em 2008, Aretha fez um cover muito divertido de Touch my Body durante um show.

Coproduzido por Aretha e o diretor criativo geral da Sony Music Entertainment, Clive Davis, o CD também tem produção adicional de Andre 3000, Kenny Babyface Edmonds, Harvey Mason Jr., Terry Hunter e Eric Kupper.

Retorno de Adele

Adele está afastada desde 2011, quando deu à luz seu primeiro filho, Angelo. O novo fenômeno da música soul deve voltar aos palcos no ano que vem. Além do novo álbum, 25, a artista também prometeu uma turnê mundial para divulgar o trabalho.

Estadão Conteúdo Aretha Franklin faz cover de 'Rolling in The Deep'

