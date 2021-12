Arena Fonte Nova promove evento natalino gratuito para crianças

A Arena Fonte Nova promove no dia 20 de dezembro uma programação gratuita voltada para as crianças. O projeto Fonte de Natal vai reunir, a partir das 17h, apresentações de música, teatro, dança, oficinas de arte, parquinho infantil e food trucks.

Além de visitar o Papai Noel, a criançada poderá participar de oficinas de árvores natalinas, bolhas de sabão, pintura de rosto e escultura de balão, e brincar no parque com animação de Tio Paulinho.

No palco, a programação começa às 18h, com a Companhia do Circo Picolino, que apresenta performances circenses com malabares e acrobacias, além de brincadeiras com o público. Na sequência, o espetáculo Teatro Cantado, do grupo Finos Trapos, leva contação de histórias e poesias.

A partir das 19h, o Coral da Fundação José Silveira apresenta um repertório clássico de canções natalinas, além de sucessos como “Trem bala”, “Marcas do que se foi” e “Como é grande o meu amor por você”.

Já às 20h, acontece o Auto de Natal, encenado pelo Plantão da Felicidade, grupo de artistas que começou a se apresentar em hospitais e, atualmente, promove eventos por toda a cidade.

A partir das 21h, o projeto Fonte de Natal recebe as vozes do Grupo Vocal Pentágono. Com regência do maestro Carlos Veiga Filho, o grupo leva um repertório com músicas natalinas tradicionais e canções populares.

