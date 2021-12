Arembepe, Guarajuba e Jauá recebem Feira do Pôr do Sol neste fim de semana

As comunidades de Arembepe, Guarajuba e Jauá vai receber a Feira do Pôr do Sol de 22 a 24 de fevereiro. Nos três pontos da Costa de Camaçari, moradores e turistas vão curtir apresentações musicais e de dança, show de humor, boa gastronomia, artesanato, atividades esportivas e manifestações culturais.

Além disso, será realizada a Feira de Agricultura Familiar, em Jacuípe, no domingo, 24, das 7h às 13h. A ação acontece logo após a passarela, na margem direita da Estrada do Coco (BA-099), sentido Guarajuba.

Todas as ações integram o Projeto Orla Verão 2019 e têm atividades previstas até março de 2019.

adblock ativo