Aracy Balabanian recebe alta de hospital no Rio

A atriz Aracy Balabanian, de 72 anos, recebeu alta hoje, às 12h30, do hospital Pró-Cardíaco, na zonal sul do Rio, de acordo com informações da casa de saúde. Ela estava internada desde o dia 14 para tratar uma infecção respiratória.

Aracy está atualmente trabalhando na novela das 7 da Globo Geração Brasil, em que interpreta Iracema Avelar. Entre os papéis de mais destaque na carreira da atriz estão a Cassandra, de Sai de Baixo, e Dona Armênia, que apareceu nas novelas Rainha da Sucata (1990) e Deus nos Acuda (1992).

