Apresentador Gugu Liberato morre aos 60 anos

O apresentador Gugu Liberato, 60 anos, morreeu após um acidente doméstico na quarta-feira, 20, na casa onde morava, localizada em Orlando, no estado da Flórida (Estados Unidos). A morte do apresentador foi confirmada nesta sexta-feira, 22. Gugu caiu de uma altura de quatro metros e bateu a cabeça na quina de um móvel. Ele foi internado em estado grave e teve o óbito confirmado após boletim divulgado pelo hospital.

Iniciando na televisão aos 14 anos de idade, Gugu Liberato chamou a atenção de Silvio Santos ao escrever cartas para o programa do empresário e apresentador, que decidiu contratá-lo posteriormente para participar da equipe de produção do programa Domingo no Parque, da SBT.

Considerado um dos nomes mais consagrados da televisão brasileira, Gugu apresentou grandes programas nas telinhas, mas o maior sucesso da carreira veio com a apresentação do programa Domingo Legal. O apresentador também arriscou na carreira cinematográfica, ao lado das apresentadoras infantis Xuxa Meneghel e Angélica, além disso, também investiu na carreira musical, lançando vários LPs e CDs, inclusive o sucesso ‘Gugu Para Crianças’, que recebeu o disco de ouro, pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD).

A carreira de empresário de Gugu também ganhou ênfase a partir do trabalho na televisão. Em 1984, ele lançou o grupo Menudo, famoso pelo sucesso ‘Não se reprima’, promovido de forma contínua pelo programa Viva a Noite. Com a sua produtora GGP, Gugu lançou outros grupos brasileiros, como Dominó e Polegar.

Pelo trabalho exercido na televisão, o apresentador foi premiado 11 vezes com o Troféu Imprensa. Além da SBT, Gugu também esteve na Rede Globo, por um curto período, mas acabou voltando para a emissora comandada pela família Abravanel. Em junho de 2009, Gugu deixou o SBT e assinou um contrato com a Rede Record. Com uma longa trajetória na emissora, o apresentador passou a comandar, a partir de 2018, a nova temporada do programa Power Couple Brasil.

Gugu Liberato foi casado com a médica Rose Mirian di Matteo e deixa três filhos.

adblock ativo