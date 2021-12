Apresentação da norte-americana Jessye Norman encerra Série TCA 2010

>>Clique aqui e veja o roteiro de música



O encerramento da Série TCA 2010 – Ano XV será marcado pelo recital da cantora norte-americana Jessye Norman, diva do canto lírico que realiza nova turnê internacional. A apresentação única, na qual será acompanhada pelo pianista Mark Markham, acontecerá nesta sexta-feira, 15, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, às 21h.







No espetáculo, a cantora apostará em temas de conhecidos musicais da Broadway e famosos no cinema, a exemplo de “West Side Story”(Amor, Sublime Amor”) e “The Sound of Music” (“A Noviça Rebelde”). Clássicos do jazz, blues e folk music, como “Somewhere”, “ Got Rhytm”, “Climb Ev’ry Mountain”, “Another Man done gone”, “Summertime” e “My Baby just Cares for me”, também estarão no repertório.









