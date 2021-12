Após "Viver a Vida", Nanda Costa trabalhará em filme sobre Marcelo D2

Famosa pelo papel de Soraia na novela “Viver a Vida”, Nanda Costa, 23 anos, já tem planos para a sua vida profissional após o final da trama de Manoel Carlos, que termina na próxima sexta-feira, 14. A atriz contou, em entrevista ao IG, que vai integrar o elenco do filme “Meu Tempo é Agora”, de Johnny Araújo.

O longa será baseado na história do rapper carioca Marcelo D2. No entanto, a atriz confessa que tem projetos para continuar na televisão. “Tem umas coisinhas na TV se encaminhando, mas estamos conversando. Quero viver bastante e tenho só 23 anos! Sou um ser em construção e acho que serei sempre. Tento ser uma mulher do tipo que na hora de deitar e dormir tenha a consciência tranquila”.

Além de “Viver a Vida”, a atriz já trabalhou em “Cobras & Lagartos”, interpretou Dolores Duran no programa “Por Toda a Minha Vida” e no filme "Sonhos Roubados", de Sandra Werneck.

