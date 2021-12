Após Viver a Vida, Klara Castanho retoma rotina no interior de SP

Depois do sucesso com a personagem Rafaela na novela Viver a Vida, Klara Castanho começa a retomar a sua rotina com o fim da novela de Manoel Carlos, que terminou na semana passada. Ela e a mãe, a empresária Karla Castanho, deixaram o Rio de Janeiro e voltaram para São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo.

Durante o período das gravações, a empresária tomou diversos cuidados para que a fama precoce não prejudicasse a filha. “Resguardei ela de tudo que pudesse ser maléfico. Expliquei que aquilo era um mundo de faz de conta, com começo, meio e fim. Existem pessoas que levam aquilo como um fardo e que de repente ia fazer diferença na vida. Mas sempre deixei muito claro que não existia uma dependência, que ela tinha uma vida além do Projac”.

A empresária revelou ainda que entendeu quando o Ministério Público (MP) notificou o autor da trama sobre o comportamento de Rafaela, sobretudo quando a menina começou a chantagear Helena (Taís Araújo).

“Todos nós temos os nossos afazeres, o MP tem o dele. A gente respeita. Eu trabalho com administração de empresas e sei que isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. O Ministério atua em uma empresa, assim como atua no Globo, não há diferença. E a Globo sempre se preocupou em manter a qualidade de vida dela”.

adblock ativo