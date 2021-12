Após vistoria, Justiça libera shows do Rock in Rio

A juíza Marcia Castro, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou no início da noite desta quarta-feira, 18, que o Rock in Rio está apto a realizar seus shows na Cidade do Rock, de quinta e domingo.

Segundo seu parecer, os problemas apontados pelo Ministério Público, relacionados ao atendimento médico, foram todos sanados, conforme apontou vistoria realizada pela tarde desta quarta. "O Rock in Rio atende a todas as solicitações", escreveu ela. A Justiça levou em consideração o fato de não ter havido casos de pessoas sem atendimento médico nos dias de show, apesar da média alta de 80 mil fãs por data.

O Rock in Rio entrou na mira do Ministério Público depois que fiscais estiveram no local para inspecionar as dependências médicas. No relatório que fizeram, apontaram 22 irregularidades, que iam de falta de leitos a áreas de emergência obstruídas.

