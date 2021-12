Após Turma do Peuzinho, Paulinho Sfrega lança Palhaços Uai&Fai

Depois da estreia da Turma do Peuzinho em agosto, Paulinho Sfrega lança os Palhaços Uai&Fai através docanal no YouTube. A ideia da personagem surgiu por conta da paixão que Paulinho tem tanto por palhaços quanto pelo circo.

"Desde pequeno adorei palhaços e sempre que via chegar um circo na cidade, independente da fama ou estrutura, eu acompanhava toda a montagem e não perdia uma estreia, desde os malabaristas, equilibristas, globo da morte, até a performance dos palhaços que era o que mais me fascinava”, comenta.

Palhaços Uai&Fai

A dupla, que no canal é composta por um menino e uma menina com roupas coloridas e sorrisos nos rostos, usa o slogan “Aqui tem Uaifai? Tem sim, senhor”.

Na história, o casal de palhaços visita os mais variados lugares, mostrando a todos o universo do circo e seus encantamentos, cores, luzes e música.

Na trilha sonora, a participação da vez é do cantor Durval Lelys, que canta e conta todo o trajeto e peripécias dos palhaços Uai&Fai.

