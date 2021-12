Apos ser traída pelo marido, Sandra Bullock revela que adotou bebê

Após a decepção com a traição do marido, a vencedora do Oscar Sandra Bullock revelou que adotou um filho. O menino Louis Bardo Bullock, um bebê de três meses e meio, nascido em New Orleans, mora com a atriz desde o início do ano, mas só agora ela contou que tem um novo membro na família.

Em entrevista exclusiva para a revista People, publicação que estampa a capa nesta semana, Sandra disse que o processo de adoção foi iniciado há quatro meses por inciativa dela e do marido Jesse James, 41. “É como se ele sempre tivesse feito parte de nossas vidas”, acrescentou.

O casamento deles parece mesmo ter chegado ao fim, já que Bullock afirma na revista que finalizará a adoção como mãe solteira. Desde que soube dos casos extraconjugais, a artista resolveu sair da casa que morava com ele.

A fotógrafa Brigitte Daguerre, a stripper Melissa Smith e a modelo Michelle McGee declararam a jornais americano que haviam se envolvido com James depois de 2005, quando ele se casou com Sandra.

Após o escândalo, James se internou em uma clínica de reabilitação, em Tucson, no estado do Arizona. Não foi informado a que tipo de tratamento ele foi submetido na unidade. Sabe-se que a clínica é indicada para pacientes com dependência de drogas, álcool, sexo e outros transtornos psicológicos.

adblock ativo