Após queda, Francisco Cuoco é submetido a exames

Francisco Cuoco, 76 anos, passou por exames médicos na tarde deste domingo, 29, no hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro, depois de cair enquanto andava de bicicleta pelo bairro de Ipanema, zona sul da capital carioca. O ator, que atualmente interpreta o personagem Olavo na novela “Passione”, passeava com a filha.

Segundo a assessoria da unidade médica, o ator está bem. Ele teve apenas arranhões na região do ombro e do cotovelo.

