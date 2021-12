Após perder 52 quilos, vocalista do Aviões do Forró termina casamento

A vocalista da banda Aviões do Forró, Solange Gomes, se separou do marido por causa de ciúmes. A cantora estava casada há um ano e meio com o segurança Sávio. Antes do matrimônio, o casal namorava há quatro anos.

O desgaste do relacionamento teria começado após a mudança física de Solange, que perdeu 52 quilos após uma cirurgia de redução de estômago.

"Foram vários os motivos que contribuíram para a nossa separação. Além da incompatibilidade de gênios, pensamentos e perspectivas de vida, ele não conseguiu acompanhar a mudança do meu corpo. Eu emagreci 52 quilos e passei do manequim 52 para o 38, acho que ele não soube lidar com isso. Muito ciúmes e muita cobrança acabaram desgastando a nossa relação e eu resolvi terminar", contou.

Solange e Sávio tiveram uma separação amigável. Agora, a vocalista da banda de forró contou que quer curtir a vida de solteira."Estou solteira e melhor do que nunca. Não posso ficar triste se o meu trabalho é alegrar as pessoas com a música".

