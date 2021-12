Após o Vídeo Show, Fiorella Mattheis sonha em ter chance no cinema

Fiorella Mattheis, que hoje trabalha como apresentadora do Vídeo Show, pretende encarar o desafio de assumir papéis no cinema. Em entrevista à coluna PopTevê, publicada no site UOL, a ex-modelo contou que o desejo de se ver na telona é antigo. Ela disse ainda que desde a época em que desfilava já fazia alguns testes. “Estou batalhando muito por um lugar ao sol”, explica.

A loira começou a trabalhar na TV como a vilã Vivian Pimenta, de "Malhação", em 2007. Apesar de ter assumido a função de apresentadora, mantém aulas de interpretação e diz que não pretende largar a carreira de atriz.

“Sinto falta de atuar e quero voltar a fazer novelas. Estou estudando para, quando surgir o momento certo de retornar, estar preparada”, comenta.

Aos 22 anos, Fiorella diz estar muito satisfeita no Vídeo Show e considera a oportunidade na Globo uma experiência “muito importante”, além de ter sido “um grande desafio na sua carreira”.

“Nunca havia feito nada parecido. Entrei com a cara e a coragem. Quanto mais pratico melhor fico, seja apresentando ou atuando”, assinala.

A jovem alterna o comando do programa global com Ana Furtado, André Marques, Luigi Baricelli e Geovana Tominaga. Assim como Fiorella, todos os quatro são atores e trabalharam em novelas.

