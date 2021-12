Após o divórcio com Pato, Sthefany Brito não renova contrato com a Globo

Sthefany Brito não renovou seu contrato com a Rede Globo e ficará de fora da próxima trama das 18 horas, Girassol. De acordo com informações publicadas na coluna "Olá", do jornal Agora São Paulo, estão confirmados no elenco nomes como Malu Mader, Thiago Fragoso, Lima Duarte e Laura Cardoso.

Em abril deste ano, os dois anunciaram o divórcio e o término da relação veio junto com uma série de polêmicas. O motivo das brigas teria sido a mudança de comportamento do rapaz. Segundo alguns jornais, Pato teve uma lesão e, fora dos gramados, passou a ser visto em festas na Itália, em companhia de amigos como Ronaldinho Gaúcho.

As poucas chances de ir à Copa do Mundo da África do Sul também teriam abalado o atacante do time europeu. Sthefany Brito e Pato passam por um divórcio litigioso, já que não conseguiram entrar em acordo. O pedido de separação foi feito pelo jogador no dia 29 de abril.

Eles se casaram com separação total de bens. Enquanto aguarda o processo, a jovem continua morando na Itália. Outro escândalo envolvendo Sthefany foi a publicação de uma falsa entrevista, na qual uma fonte, passando-se por assessora da atriz, afirmou à revista italiana “Stadio Sport” que ela estaria tendo um romance com o zagueiro brasileiro Marcus Diniz. Depois, a revista italiana se retratou e revelou que a informação era falsa.

