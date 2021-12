Após infarto, Zé do Caixão é novamente internado

José Mojica Marins, o Zé do Caixão, foi internado novamente em São Paulo. A notícia foi divulgada por sua filha Liz Marins em seu perfil do Facebook. Segundo ela, Mojica, 78, foi internado na sexta-feira, 13, com desidratação, aumento do nível de potássio no sangue e uma piora das funções renais.

Em 22 de maio, ele havia sido internado no InCor, em São Paulo, para passar por um cateterismo cardíaco planejado e desobstruir uma artéria que estava com bloqueio. No hospital, ele sofreu um infarto, teve de passar por uma angioplastia, procedimento para desobstruir vasos entupidos, e colocou três "stents", tubo inserido para normalizar a passagem de sangue dentro da artéria.

Após o episódio, o cineasta teve alta no dia 3 de junho. "Estávamos contentes com a alta, mas a situação de instabilidade da recuperação física como um todo, tornou necessária uma nova internação", disse Liz Marins no texto.

Agora, Mojica passa por tratamento para resgatar o equilíbrio das suas funções metabólicas gerais, segundo a filha. "A situação ainda é bastante delicada e requer muitos cuidados", afirmou.

Mojica tem mais de 50 anos de carreira e é considerado um dos mestres do terror mundial. O apelido, Zé do Caixão, se deve ao seu personagem mais famoso, que protagonizou filmes como "À Meia-Noite Levarei Sua Alma" (1964), "Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver" (1967) e "A Estranha Hospedaria dos Prazeres" (1968).

adblock ativo