Após foto divulgada com Shakira, Piqué confessa: "estou apaixonado"

Primeiro nasceram os boatos, depois o jogador do Barcelona colocou uma foto em sua página do Facebook e, nesta segunda-feira, a edição colombiana da revista "Caras" divulgou a primeira foto exclusiva dos dois se beijando, confirmando o que já era esperado: a cantora colombiana Shakira e o zagueiro espanhol Gerard Piqué estão namorando.



Assim reconheceu o jogador catalão, durante um evento promocional, e explicou que vive seu "melhor momento profissional" e também pessoal e sentimental. "Como você disse, estou apaixonado", respondeu Piqué à pergunta de um jornalista.



A relação entre o jogador do Barcelona e a cantora colombiana, duas pessoas públicas, famosas, atraiu os olhares de toda a imprensa, seja ela sensacionalista, esportiva ou de entretenimento. O romance começou no set de filmagem do videoclipe da música 'Waka-waka' e o zagueiro revelou que foi a cantora quem escolheu o jogador para participar da gravação.

adblock ativo