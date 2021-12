Após ficar sem programa, Daniella Cicarelli pode ter nova chance na Band

Fora da programação da Band desde o mês de fevereiro, a apresentadora e ex-modelo Daniella Cicarelli poderá voltar à grade da emissora ainda neste mês. A morena, que já amargou a geladeira em outras ocasiões na empresa paulista, é uma das cotadas para trabalhar nas transmissões da festa de Parintins, Amazonas, que acontece no final de junho, segundo informações de coluna publicada no jornal Agora São Paulo.

A apresentadora estava no comando do programa “Zero Bala”, ao lado de Otávio Mesquita, do final do ano passado ao início do primeiro semestre deste ano. O dominical foi suspenso no mês de fevereiro e nos bastidores comenta-se que dificilmente voltará a ser exibido novamente na grade da Band.

Além de a Volkswagen, patrocinadora do programa, não ter demonstrado interesse em permanecer com a conta, a audiência de “Zero Bala” ficou muito aquém das expectativas da direção. O programa não passou de 2 pontos no Ibope em todas as vezes que foi ao ar. Outro fator determinante para tirá-lo do ar foi a falta de sintonia entre Cicarelli e Otávio Mesquita.

