Após enfarte, quadro de Renato Aragão é estável

Boletim médico divulgado nesta tarde de domingo, 16, pela assessoria de imprensa do Hospital Barra d'Or, informou que o humorista Renato Aragão sofreu enfarte agudo do miocárdio e foi submetido a uma angioplastia.

O humorista teria passado mal após a festa de aniversário de 15 anos de sua filha Livian, na noite de sexta-feira, 14.

O artista deu entrada na unidade do hospital da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no sábado, 15, por volta de 12h40.

Aragão continua internado na Unidade Coronariana e seu quadro de saúde, segundo o boletim, "encontra-se estável hemodinamicamente".

