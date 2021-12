O último vídeo de David Bowie, "The Next Day", no qual aparece como um profeta corrompido na companhia de Gary Oldman e Marion Cotillard, voltou ao ar no YouTube, mas com restrições de idade, após ter sido retirado previamente a poucas horas de sua estreia.

Fontes do site explicaram à Agência Efe que o vídeo foi retirado "equivocadamente" e que, como estabelece seu processo de reivindicações, ao receber queixas de usuários a respeito, voltaram a colocá-lo no ar "rapidamente".

Confira abaixo o polêmico vídeo

Agência EFE Após censura, vídeo de David Bowie volta ao Youtube

