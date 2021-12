Após AVC, quadro de saúde de Ziraldo permanece inalterado

O quadro de saúde do cartunista e escritor Ziraldo, 85 anos, permanece inalterado, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico na última quarta-feira, 26, no Rio de Janeiro.

De acordo com o boletim divulgado neste sábado, 29, pela equipe médica do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, “o paciente permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e seu estado de saúde segue estável”.

Humor

Ziraldo é uma pessoa de bem com a vida, segundo relato dos seus amigos. Seu permanente bom humor, os cabelos brancos e sua coleção de coletes são a marca registrada do cartunista e escritor.

Ziraldo foi um dos fundadores do extinto jornal O Pasquim. Ao lado de Millor Fernandes, Jaguar e Tarso de Castro, entre outros, o tabloide semanal foi uma referência na luta pela democracia nos anos 1970.

Em 2013, Ziraldo ficou internado por dois dias para fazer um cateterismo, em Frankfurt, na Alemanha. Ele passou mal enquanto participava da Feira Internacional do Livro.

